2019-10-19T14:35:09+03:00
Общество

В Омске собирают волонтеров на поиски загадочно пропавшего молодого мужчины

Алексея Корявченкова не могут найти с 13 октября
Анна МИКУЛА
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По стечению обстоятельств это фото сделано перед уходом – как раз, когда сестра видела Алексея в последний раз. Фото: omskgolosПо стечению обстоятельств это фото сделано перед уходом – как раз, когда сестра видела Алексея в последний раз. Фото: omskgolosФото: vk.com
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35-летний Алексей Корявченков пропал еще 13 октября. Мужчина просто вышел из квартиры своей сестры, куда приходил в гости, и исчез. Родные до сих пор не представляют, где он может находиться, сотовый Алексея отключен.

Известно, что в тот день он вышел из дома на 33-й Северной и планировал направиться в сторону 24-Северной. Что могло произойти по пути, сейчас выясняют полицейские.

– Поиски на сегодня завершены. К сожалению, опять безуспешно, – пишет один из поисковиков. – Спасибо волонтерам «Лиза Алерт», около 10 часов работавших в холод, под дождем по грязи. Нужна огласка, к тому же приходят сообщения, что видели похожих на Алексея в разных частях города.

Сегодня, 19 октября, сбор людей объявил и поисковый отряд «Доброспас-Омск». Подробности можно узнать у координатора по т. 8 908 808 7000 (Артем).

Напомним приметы Алексея: рост 176 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые. В момент ухода был одет в куртку синего цвета и синие джинсы.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят звонить по телефону ПСО «Доброспас-Омск» 8-999-470-10-08 или в полицию – 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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