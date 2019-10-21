2019-10-21T14:27:02+03:00
Общество

Дорогу-дублер у мятежного омского поселка Рыбачий строят круглосуточно

К новому году власти планируют закончить подготовительные работы
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мэрии Омска отчитались о ходе строительства дороги-дублера на Левом Берегу. Она будет проходить рядом с поселком Рыбачий и свяжет две моста - мост у "Арена-Омск" и метромост. Из-за этого на 14 месяцев перекрыли улицу Шаронова, которую жители между собой называют "кишкой". Работы на объекте, на который выделено 900 млн. рублей, ведутся круглосуточно. На объекте задействованы 40 единиц техники. Подготовку подрядчик рассчитывает закончить к Новому году. Власти рассчитывают, что новый дублер существенно разгрузит Левый берег от пробок.

- Сейчас мы активно ведем отсыпку земляного полотна. В сутки привозим порядка 4000 кубометров грунта, поскольку объект не простой: он расположен в черте города, к тому же в пойме реки, - цитирует пресс-служба омской мэрии заместителя директора по строительству ООО «СтройТраст» Игоря Шестакова. - Трасса строительства пересекает реку Замарайка, старицу Иртыша и несколько заболоченных участков. Нам нужно встретить весенний паводок уже со всеми искусственными сооружениями, с готовой насыпью и укрепленными откосами полотна.

Основная проблема при строительстве дороге в характеристике здешних грунтов. Сейчас предстоит выяснить геологические данные.

Напомним, что после закрытия улицы Шаронова на дыбы встали жители поселка Рыбачий. Вместо нее все автомобилисты стали объезжать заторы по узким улочкам жилого массива. Местные перекрыли дорогу, после чего властям пришлось менять схему объездов перекрытой улицы Шаронова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мед оказался неправильным
250-тысячный абонент «Газпром межрегионгаз Омск» получил подарок
В Омском филиале Россети Сибирь будущим энергетикам рассказали о будущем энергетики
Омичка добровольно отдала «гадалке Амалии» 530 тысяч
Яромир Ягр рассказал, что скучает по «Авангарду» и пообещал вернуться в Омск
В Таре пьяный водитель иномарки протаранил автобус
В Омской области пьяная девушка насмерть забила своего 32-летнего приятеля
В Омске пациент пытался убежать от фельдшера скорой, а потом разбил ему лицо
Frank RG назвал карты Альфа-Банка с программами лояльности лучшими
Эксперты: В Омской области деньги с жителей собирают, но ремонт не проводят
Из-за серьезного пожара на окраине Омска чуть не взорвался газовый баллон
Следствие: Олег Меркушин заранее готовился к убийству жены и дочери
Омского полицейского, который не смог объяснить, на какие деньги купил BMW, уволили
Группу омичей обвиняют в отмывании денег от продажи наркотиков
Пьяный омич не удержал равновесие и упал с Комсомольского моста
Омский министр энергетики показал в Instagram, как тренируется в зале
«Росводоканал Омск» впервые применил технологию «Rolldown» при ремонте водопровода
Прокуратура выявила грубые нарушения у омского «Яндекс.такси»
Американский СМИ обсуждают омское фото гигантского следа снежного человека
Стало известно, какая погода ждет омичей на новой рабочей неделе
В Омской области «Лада» насмерть сбила девушку-подростка, переходившую дорогу
Омичка, упавшая в туалете кинотеатра, отсудила 15 тысяч рублей
В Омске из-за недовольства православных хэллоуинский органный концерт переименовали в бал
В Называевске браконьер застрелил семью барсуков
В омской маршрутке требовали 30 рублей за проезд стоя
На зебре в Омске сбили девушку: водитель даже не затормозил