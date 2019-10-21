Дорогу-дублер у мятежного омского поселка Рыбачий строят круглосуточно

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-21T14:27:02+03:00

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В мэрии Омска отчитались о ходе строительства дороги-дублера на Левом Берегу. Она будет проходить рядом с поселком Рыбачий и свяжет две моста - мост у "Арена-Омск" и метромост. Из-за этого на 14 месяцев перекрыли улицу Шаронова, которую жители между собой называют "кишкой". Работы на объекте, на который выделено 900 млн. рублей, ведутся круглосуточно. На объекте задействованы 40 единиц техники. Подготовку подрядчик рассчитывает закончить к Новому году. Власти рассчитывают, что новый дублер существенно разгрузит Левый берег от пробок.

- Сейчас мы активно ведем отсыпку земляного полотна. В сутки привозим порядка 4000 кубометров грунта, поскольку объект не простой: он расположен в черте города, к тому же в пойме реки, - цитирует пресс-служба омской мэрии заместителя директора по строительству ООО «СтройТраст» Игоря Шестакова. - Трасса строительства пересекает реку Замарайка, старицу Иртыша и несколько заболоченных участков. Нам нужно встретить весенний паводок уже со всеми искусственными сооружениями, с готовой насыпью и укрепленными откосами полотна.

Основная проблема при строительстве дороге в характеристике здешних грунтов. Сейчас предстоит выяснить геологические данные.

Напомним, что после закрытия улицы Шаронова на дыбы встали жители поселка Рыбачий. Вместо нее все автомобилисты стали объезжать заторы по узким улочкам жилого массива. Местные перекрыли дорогу, после чего властям пришлось менять схему объездов перекрытой улицы Шаронова.

ИСТОЧНИК KP.RU