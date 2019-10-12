2019-10-12T12:47:18+03:00
Общество

«Ждете, когда наших детей собьют?!»: В Омске жители поселка Рыбачий заблокировали объезд из-за перекрытой дороги

На Левом берегу на год закрыли "кишку", и все машины поехали по улочкам поселка
Станислав МУХИН
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Люди в отчаянии просто перекрыли дорогу.Люди в отчаянии просто перекрыли дорогу.Фото: ВКонтакте
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В настоящий ад превратилась жизнь жителей маленького поселка Рыбачий. На этой неделе из-за начала строительства дублера улицы 70 Лет Октября в Омске перекрыли улицу Шаронова, которую в народе называют "кишкой". Она соединяет микрорайон около Арена-Омск и поселок Рыбачий с метромостом. Причем движение по ней ограничили минимум на 14 месяцев!

Дело вроде бы хорошее, да только весь транспорт теперь хлынул на узенькие улицы поселка. И тихие улочки Рыбачьего превратились в оживленную магистраль. Терпения местных хватило на 2 дня. И вот. В субботу утром жители сами вышли и перекрыли дорогу, которую водители стали использовать для объезда.

- Здесь узкая дорога, 2 машины едва расходятся. Тротуара на протяжении всей улицы нет. Наши дети ходят в школу 1,5 километра прямо по проезжей части. А как они будут делать это сейчас? Наши дома стоят вплотную к дороге. Выходишь из калитки, и ты уже на проезжей части. Мы не хотим, чтобы наших детей сбили машины! - возмущается местная жительница Ирина.

Водителей понять тоже можно: правил дорожного движения они не нарушают, запрещающих знаков нет. Вот они и используют эти улочки для объезда левобережных пробок. И это, конечно, не нравится местным. Почему эту конфликтную ситуацию не предвидели власти и ГИБДД, вопрос, который мучает омичей больше всех.

- Почему не поставили запрещающих знаков? Почему мы должны видеть у себя весь этот транспорт? Тут даже грузовики летают, ждёте трагедии? Я ща полчаса насчитала 18 фур! - кричали люди инспекторам ДПС, которые безуспешно пытались их успокоить.

После того, как люди устроили стихийный митинг и вышли на улицу, чиновникам и ГИБДД все же пришлось услышать детей. Они уже пообещали жителям Рыбачего решить эту проблему, но как именно - пока не уточняют. На время местные все же решили отступить и открыли движение по своим дорогам. Но люди дали понять: мириться с проблемой они не намерены.

КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ

«Разработаем наиболее удобный вариант объезда»

- Мы приносим свои искренние извинения перед жителями Левобережья и в частности жителями поселка «Рыбачий» за доставленные неудобства. Обращаем внимание, что всякий большой ремонт несет за собой трудности и некие ограничения. Но неудобства ненадолго, а новая дорога, которая строится в данный момент, поможет разгрузить в дальнейшем ул. 70-летия и Конева и облегчить передвижение на автомобильном и общественном транспорте жителям всего Левого берега. Что касается сквозного проезда через поселок «Рыбачий». В данный момент на место выехали представители ГИБДД, Департамента общественной безопасности, транспорта и городского хозяйства Администрации города Омска. Совместно с жителями будет разработан наиболее удобный вариант объезда для всех заинтересованных сторон. О результатах мы проинформируем по итогам выездной рабочей группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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