2019-10-18T05:00:20+03:00
Происшествия

К истории со смертью омички, к которой из-за парковки машин не успела скорая, подключился следком

Они проведут проверку
Станислав МУХИН
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Обычно эта арка всегда заставлена машинами.Обычно эта арка всегда заставлена машинами.
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Не смогли спасти медики скорой помощи 61-летнюю Нину Денисову (фамилия и имя изменены). Женщине стало плохо с сердцем, но врачи приехали слишком поздно. А все из-за того, что единственный въезд во двор через арку дома по улице Гашека 4/1 был перекрыт припаркованными машинами. Карета скорой просто не смогла проехать. Фельдшер скорой в частном разговоре с сыном умершей признал: приедь они чуть раньше, женщину можно было бы спасти.

После публикации материала КП-Омск к истории с умершей из-за припаркованных машин подключились и силовики.

- Следственным комитетом РФ по Омской области начато проведение доследственной проверки, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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