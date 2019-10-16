После жалобы омичей президенту следственный комитет проверит свалку в Старом Кировске

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-16T08:40:37+03:00

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Кировский полигон формально был закрыт еще в 2015 году, но до сих пор продолжает функционировать, туда по-прежнему свозят бытовые отходы. Тем временем, мусор периодически загорается, и жители расположенного по соседству микрорайона «Ясная поляна» вынуждены дышать ядовитым дымом. Особенно критичной ситуация была в мае, когда смогом от пожара на полигоне накрыло весь Левый берег. Омичи даже написали жалобу в администрацию президента. Теперь в обстоятельствах происходящего на свалке будут разбираться следователи.

– По предварительным данным, в СМИ размещено сообщение, что жители Кировского округа города Омска и пригорода жалуются на сильный запах гари и бездействие местных органов власти, не принимающих мер к тушению возгораний на полигоне твердых бытовых отходов, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины загрязнения атмосферного воздуха, а также принимаемые администрацией меры. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU