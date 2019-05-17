Крупнейший в Омске Кировский мусорный полигон может гореть несколько месяцев

В среду, 15 мая, примерно в 18.20 загорелся Кировский полигон. Сотрудники регионального МЧС, хоть и не обязаны тушить такие объекты, выехали на помощь. Справиться с огонем, который распространился на площади 2 гектара, удалось только к 6 утра на 16 мая. А уже вечером, как по расписанию, в 18.15 снова поступило сообщение о новом очаге площадью 300 квадратных метров. Едва справившись с ним, пожарные уехали только переночевать - утром 17 мая их вызвали на полигон. Огонь там разгорелся снова. И, судя по всему, такая ситуация может повторяться изо дня в день еще долгое время.

– Наши сотрудники в принципе могут не тушить такие пожары, – объяснил официальный представитель регионального МЧС Денис Ахрамов. – Огонь мог уйти в нижние слои, и там будут периодически возникать новые очаги. Они пролили, насколько это было возможно, ликвидировав открытое горение. Но заниматься тем, чтобы разбирать двухметровые завалы мусора на огромной территории пожарные точно не будут – это задача собственника. Прогнозировать, сколько будет тлеть свалка, я не берусь.

– Есть какая-то технология, чтобы справиться с этой ситуацией?

– Пожар – это три составляющих: горючие вещества, окислитель (то есть, воздух) и источник зажигания. Чтобы справиться с ним надо убрать одну составляющую. Самый простой способ – перекрыть доступ воздуха, закрыть свалку грунтом.

Фото: «ЧП Омск»

Мусор на крупнейший в городе Кировский полигон сваливали более 50 лет. Сколько он метров в глубину, точно не может ответить никто. Сейчас полигон закрыт. Но здесь региональный оператор, который занимается вывозом твердых бытовых отходов, будет их сортировать. Новый сортировочный завод от огня не пострадал. Горела территория старой свалки.

Впрочем, для простых омичей радости от этого немного. Уже в первый день весь микрорайон «Ясная поляна», находящийся по соседству со свалкой, затянуло густым дымом. А через сутки едкий запах из Старого Кировска добрался даже до центра города. Люди в соцсетях жалуются, что дым сносило и в сторону Нефтяников.

На место выезжали специалисты Центра экологического мониторинга. В сделанных ими заборах воздуха обнаружили такие не слишком полезные для человека вещества, как сероводород, диоксид серы, фенол и метилмеркаптан. К слову, горожан утешили – предельно допустимая концентрация не выявлена.

В ООО «Магнит» уже заявили, что полигон загорелся не просто так. Якобы, неизвестные облили горючим мусор и подожгли. Сотрудники «Магнита» видели их, но не успели поймать. Сейчас в обстоятельствах этой истории разбирается полиция. А регоператор решает, как справиться с последствиями происшествия.

ОФИЦИАЛЬНО

«Важно отрезать там доступ воздуха к очагам тления»

Представитель ООО «Магнит»:

– В преддверии летнего сезона и возможных в этот период возгораний вокруг свалки заранее был выкопан ров. Сейчас наши сотрудники окапывают горевшую территорию по периметру. Техническим грунтом от окапывания полигона закрывают те 2 га, где был пожар. За сутки туда завезли 4 тысячи тонн грунта. Важно отрезать доступ воздуха к очагам тления. На полигоне круглосуточно идут работы по их устранению: работают четыре бульдозера, погрузчик и самосвалы. Но сколько времени уйдет на то, чтобы полностью закрыть всю площадь, пока неясно. Все работы направлены на скорейшее устранение задымления. Материальный ущерб удастся подсчитать по их окончании.

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Сообщение о крупном пожаре на свалке в Кировском округе поступило накануне, 15 мая, в 18.26. Несмотря на то, что тушением полигонов твердых бытовых отходов должны заниматься собственники, к делу пришлось подключиться еще и сотрудникам регионального МЧС. (Далее...)