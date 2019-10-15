2019-10-15T14:14:02+03:00
Общество

Ожидание – реальность: Омичей удивило «благоустройство» Кирпички

На эскизах проекта все выглядит намного живописнее, чем на самом деле
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_vkФото: vk.com/omsk_vk
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Этим летом жители Старого Кировска начали было радоваться. Их любимое место отдыха в Авиагородке – озеро с прочно прикрепившимся нему названием Кирпичка омские власти решили, наконец, привести в порядок. Начали благоустройство с того, что хотели придумать ему благозвучное имя, но в итоге остановились на народном.

Эскизы будущей, обновленной Кирипички выглядели, и правда, впечатляюще: побережье планировали разделить на несколько зон на разных уровнях. Собирались учесть интересы всех горожан от мала до велика. Люди с интересом наблюдали за развернувшимися работами, первый этап которых обещали окончить еще в сентябре. Но, как водится, что-то пошло не так и сроки сдвинулись.

Тем временем огорченные омичи начали выкладывать в соцсети фото из разряда «ожидание – реальность». Многие из них удивляются тому, что в итоге получилось.

– Даже на 2% с картинкой не сходится: вместо тротуарной плитки лежит песок горками, – негодует местная жительница Марина Шабанова. – Столбы фонарные поставили и несколько деревьев посадили. Вот и все. Деньги, видимо, кончились. Из рабочих иногда пару человек видно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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