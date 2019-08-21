На омском озере Кирпичка появится центральная площадь

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-21T11:46:33+03:00

В планах сделать там также смотровые и детские площадки

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Озеро, прозванное в народе Кирпичка, даже хотели переименовать, придумав более благозвучное название. Но, вероятно, от этой идее отказались. Зато уже в ближайшее время это излюбленное место отдыха жителей Авиагородка полностью преобразится.

Вокруг нее разобьют центральную площадь с мощеными тротуарами, детскими и смотровыми площадками. Кроме того, здесь установят 18 современных фонарей. Кроме того, здесь высадят деревья и кустарники ценных пород. На эти цели собираются потратить 192 тысяч рублей.

Фото: vk.com/omsk

По информации омской мэрии, на объекте уже срублены и кронированы аварийные деревьев. Скоро рабочие приступят к озеленению. Размечены участки под детскую и спортивную площадки и зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами. Подрядчик занимается обустройством тропиночной сети и центральной площадки. Уже установлены бордюры, завезен и засыпан щебень для дорожек. Продолжается подготовка под укладку тротуарной плитки.

Напомним, эту территорию выбрали сами горожане. За ее благоустройство проголосовали более 26,5 тысячи омичей. Сдать объект обещают в начале сентября.

Фото: vk.com/omsk

ИСТОЧНИК KP.RU