2019-08-21T11:46:33+03:00
Общество

На омском озере Кирпичка появится центральная площадь

В планах сделать там также смотровые и детские площадки
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/omskФото: vk.com/omsk
Изменить размер текста:

Озеро, прозванное в народе Кирпичка, даже хотели переименовать, придумав более благозвучное название. Но, вероятно, от этой идее отказались. Зато уже в ближайшее время это излюбленное место отдыха жителей Авиагородка полностью преобразится.

Вокруг нее разобьют центральную площадь с мощеными тротуарами, детскими и смотровыми площадками. Кроме того, здесь установят 18 современных фонарей. Кроме того, здесь высадят деревья и кустарники ценных пород. На эти цели собираются потратить 192 тысяч рублей.

Фото: vk.com/omsk

Фото: vk.com/omsk

По информации омской мэрии, на объекте уже срублены и кронированы аварийные деревьев. Скоро рабочие приступят к озеленению. Размечены участки под детскую и спортивную площадки и зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами. Подрядчик занимается обустройством тропиночной сети и центральной площадки. Уже установлены бордюры, завезен и засыпан щебень для дорожек. Продолжается подготовка под укладку тротуарной плитки.

Напомним, эту территорию выбрали сами горожане. За ее благоустройство проголосовали более 26,5 тысячи омичей. Сдать объект обещают в начале сентября.

Фото: vk.com/omsk

Фото: vk.com/omsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инновационные разработки сибирских энергетиков – импульс для развития отрасли
В Омске француженку, бельгийца и немца учили лепить пельмени
Омич, собиравший наркотики, спрятался от росгвардейцев в лесу
Водители омских маршруток жалуются, что им не дают зарплату, и просят наличку
Омичей зовут на «Ночь кино» в парк
Омичи ломают деревья, чтобы достать с них искусственные цветы, оставшиеся от «Флоры»
Омич смастерил мотоцикл с огромными колесами и попал на нем в аварию
Хрупкий мир
Пьяный житель Омской области прихватил с собой двух женщин и алкоголь и поехал кататься
Омичи на набережной заметили проплывающий труп
Омич попал под электричку и погиб
Омский гипермаркет сливал отходы прямо в Иртыш и Омь
В омских Нефтяниках построят еще один крытый каток
Омич на «Ауди» улетел в кювет и перевернулся
Сотрудники «СТБ-Охрана» задержали пьяного дебошира по горячим следам
Омич выпивал с незнакомцем, а потом ограбил его
Молоко на все случаи жизни
«Энерговор» - рецидивист «погрелся»на 20 тысяч рублей
В Омской области разыскивают пропавшего в тайге мужчину
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
В Омске уже третий день ищут ушедшего из дома подростка
На озере в Омской области утонул молодой человек
В омских парках аттракционы работали с многочисленными нарушениями
Под Омском горели три дачных дома и пилорама
Омичке, убившей пенсионера из-за денег, дали 14 лет колонии