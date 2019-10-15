2019-10-15T06:31:04+03:00
Происшествия

В послеке Рыбачий, жители которого перекрыли объездную дорогу, уже сбили человека

Момент попал на видео [видео]
Станислав МУХИН
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В социальных сетях обсуждают появившееся видео. На темных кадрах, плохо, но видно происшествие в поселке Рыбачий. В том самом, жители которого в знак протеста перекрыли дорогу. Из-за закрытой улицы Шаронова весь транспорт хлынул объезжать левобережные пробки по улочкам поселка. Местные всерьез опасались, что по дороге в школу их детей может сбить машина. И вот происшествие.

- Произошел наезд на пешехода по ул.1-я Рыбачья в районе дома 69. Водитель скрылся. Просим очевидцев откликнуться. У пострадавшего серьезные травмы, - написал один из местных жителей под роликом.

Правда, не все омичи верят в такое совпадения. Часть горожан считает, что таким образом в поселке Рыбачий вновь привлекают внимание к проблеме с объездной дорогой.

Сбили человека на временном объезде в Рыбачьем поселке, Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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