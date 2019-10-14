2019-10-14T14:25:33+03:00
Общество

В Омске начинается суд над бывшим главой депимущества Хорошиловым

За превышение должностных полномочий ему грозит до 10 лет колонии
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (YouTube)Фото: скриншот с видео (YouTube)
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В Центральном районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Хорошилова. Напомним, экс-чиновник возглавлял департамент имущественных отношений мэрии с 2012 по 2015 годы. По версии обвинения, он способствовал продаже участка площадью около 3 тысяч квадратных метров в Советском округе. Земля по заниженной стоимости ушла подконтрольной Хорошилову компании ООО «Фортуна», а позже была перепродана за 55 млн рублей. В результате бюджету города причинен ущерб в 9,2 млн.

– Деяние было выявлено оперативниками УФСБ России по Омской области, – сообщает пресс-служба регионального УМВД. – Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно передано в суд. Санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Добавим, по одной из версий, Хорошилов ушел в отставку как раз из-за нависшей тогда угрозы уголовного преследования. После этого он устроился в ДОСААФ и судился с руководством по поводу задолженности по зарплате. А потом и вовсе пытался скрыться от правосудия. Также он выступал свидетелем по делу Вадима Меренкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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