Омского хоккеиста Самвела Мнацяна похоронили недалеко от Алексея Черепанова

СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-14T07:41:06+03:00

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В Омске в последний путь проводили хоккеиста Самвела Мнацяна. Попрощаться с ним приехали не только представители «Авангарда», но и болельщики из других городов, в частности Новосибирска. Напомним, что в прошлом сезоне воспитанник омского хоккея перешел в «Сибирь», но поиграть за этот клуб так и не успел.

В августе 2018 года у него обнаружили онкологическое заболевание. После травмы спины во время одной из игр у спортсмена образовалась злокачественная опухоль. К сожалению, даже современная медицина оказалась бессильна в спасении жизни Самвела Мнацяна. 5 октября он скончался в немецкой клинике, не дожив до 30 лет.

Похоронили его на Старо-Северном кладбище, недалеко от могилы Алексея Черепанова. Напомним, как раз в этот же день, 9 октября 2008 года, юная звезда «Авангарда» скончался прямо во время матча от остановки сердца.

На этом же кладбище покоится еще один омский хоккеист – вратарь Александр Вьюхин, разбившийся на самолете вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU