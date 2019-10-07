«Ремиссии добиться не удалось»: Умер талантливый воспитанник омского хоккея Самвел Мнацян

СЕГОДНЯ 04:40 2019-10-07T07:29:37+03:00

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Не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. Он скончался на 30-м году жизни в клинике немецкого города Фрайбург, где лечат онкологические заболевания. Талантливый воспитанник омского «Авангарда» боролся с болезнью больше года. Но опухоль, толчком для роста которой стала небольшая травма спины, полученная во время игры, оказалась настолько агрессивной, что справиться с ней не смогли лучшие специалисты.

Напомним, весной 2018-го Самвел Мнацян перешел из «Адмирала» в «Сибирь». Но в августе ему поставили страшный диагноз, и за новосибирскую команду защитник так и не успел поиграть.

Несколько дней назад его состояние резко ухудшилось, некоторые сайты даже написали о смерти Самвела, но потом удалили эти сообщения. А через несколько часов сердце спортсмена все-таки остановилось.

– Мы постоянно с Самвелом и его мамой переписывались: все это время она была с ним рядом в Германии. Он постоянно получал химиотерапию, все надеялись, что у него ремиссия. Говорили, что 95% раковых клеток мертвы. Но ремиссии добиться не удалось. Метастазы пошли по всему телу – в ноги, шею... Он был на обезболивающих, к ним улетел папа Самвела. Он успел застать сына в живых, – рассказал «Комсомольской правде – Новосибирск» болельщик «Сибири» Дмитрий Казанцев.

Добавим, вчера, 6 октября, все матчи КХЛ, в том числе встреча между «Авангардом» и «Локомотивом», начались с минуты молчания.

Выражаем соболезнования родным и близким Самвела Мнацяна.

ИСТОЧНИК KP.RU