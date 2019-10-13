2019-10-13T11:37:05+03:00
Общество

В мэрии придумали, как закрыть для объезда дороги Рыбачьего, жители которого устроили протест

Омичам не понравилось, что их улицы превратились в оживленную трассу
Станислав МУХИН
Поделиться:
Вот так будет выглядеть схема.Вот так будет выглядеть схема.Фото: c cайта 2ГИС
Изменить размер текста:

Стало известно, как мэрия собирается решать проблему жителей поселка Рыбачий. После начала строительства дороги-дублера, которая соединит метромост и мост у "Арены-Омск", улицу Шаранова перекрыли на 14 месяцев. В простонародьи эту "кишку" водители использовали для объезда левобережных пробок. В итоге после ее закрытия весь поток транспорта хлынул на узкие улочки поселка Рыбачий. В итоге дороги поселка превратились в оживленную магистраль, а люди вышли и перекрыли ее в знак протеста. Власти взяли паузу, чтобы решить их проблему. И вот, наконец, появилось решение.

- После обсуждения всех аргументов, и с учетом мнения жителей поселка Рыбачий, было принято решение об изменении графика проведения работ, и соответсвенно, этапности перекрытия движения транспорта. Срок полного перекрытия со стороны 3-й Енисейской перенесен на среду, 16 октября, - говорится в официальном сообщении мэрии. - Въезд в посёлок «Рыбачий» будет осуществляться со стороны Лукашевича, по Шаронова. Соответствующие указатели и знаки появятся на повороте с ул. Конева, чтобы водители не попадали в тупик.

При этом в мэрии признают: безусловно, это в любом случае вызовет пробки, но просят омичей потерпеть. Жителям поселка также пообещали в следующем году отремонтировать улицу и сделать тротуары.

- Остается добавить, что в Рыбачьем сохранится движение общественного транспорта, он будет разворачиваться в районе 3-й Енисейской, и возвращаться к выезду на Шаронова. Администрация города Омска приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительством, и надеется на понимание горожан, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске разбились две машины «Яндекс-такси»
«Авангард» показал кадры последнего матча на «Арена Омск» среди руин
В Омске момент аварии в Нефтяниках попал на видео
Стала известна дата прощания с умершим омским хоккеистом
В Омске машина въехала многоэтажный дом
В Омской области школьница получила травму спины на перемене
Экс-игроку «Авангарда» Михееву в НХЛ подарили именной суп
Полежаев: Ильинский собор построю - никакие кустики не помешают
В Омской области пропали двое подростков
«Меня винят, что я метро не построил. Если что не успел - простите»: Полежаев публично извинился за омскую подземку
Омский бизнес экономит на «коммуналке» за мусор за счет населения
На окраине Омска прорвало канализацию
Федеральный рейтинг городов Forbes: «У Омска нет перспектив и культуры»
В Омском ГАУ прошел III региональный слёт агроклассников
Аномальная осень: Начало октября стало самым теплым за сто лет
Появились фото, как омский губернатор Бурков играет в футбол
На окраине Омска пьяный 25-летний насильник напал на 49-летнюю женщину
Поезд Омск-Новосибирск насмерть сбил 28-летнего парня
Позвоночник должен быть здоровым
Выбрать любимое кресло в самолете просто!
Омича, избившего и сбросившего подругу с балкона, осудили