В мэрии придумали, как закрыть для объезда дороги Рыбачьего, жители которого устроили протест

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-13T11:37:05+03:00

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Стало известно, как мэрия собирается решать проблему жителей поселка Рыбачий. После начала строительства дороги-дублера, которая соединит метромост и мост у "Арены-Омск", улицу Шаранова перекрыли на 14 месяцев. В простонародьи эту "кишку" водители использовали для объезда левобережных пробок. В итоге после ее закрытия весь поток транспорта хлынул на узкие улочки поселка Рыбачий. В итоге дороги поселка превратились в оживленную магистраль, а люди вышли и перекрыли ее в знак протеста. Власти взяли паузу, чтобы решить их проблему. И вот, наконец, появилось решение.

- После обсуждения всех аргументов, и с учетом мнения жителей поселка Рыбачий, было принято решение об изменении графика проведения работ, и соответсвенно, этапности перекрытия движения транспорта. Срок полного перекрытия со стороны 3-й Енисейской перенесен на среду, 16 октября, - говорится в официальном сообщении мэрии. - Въезд в посёлок «Рыбачий» будет осуществляться со стороны Лукашевича, по Шаронова. Соответствующие указатели и знаки появятся на повороте с ул. Конева, чтобы водители не попадали в тупик.

При этом в мэрии признают: безусловно, это в любом случае вызовет пробки, но просят омичей потерпеть. Жителям поселка также пообещали в следующем году отремонтировать улицу и сделать тротуары.

- Остается добавить, что в Рыбачьем сохранится движение общественного транспорта, он будет разворачиваться в районе 3-й Енисейской, и возвращаться к выезду на Шаронова. Администрация города Омска приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительством, и надеется на понимание горожан, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU