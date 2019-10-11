Полежаев: Ильинский собор построю - никакие кустики не помешают

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-11T14:34:10+03:00

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Продолжает фонтанировать громкими заявлениями экс-губернатор Леонид Полежаев. По ключевым вопросам он давно в оппозиции с омичами. Свежий пример: его последний проект - восстановление Ильинского собора. Не все горожане поддерживают планы Полежаева. Недавние исследования показали, что 64% омичей не поддерживают идею восстановления собора. Но, кажется, сам политики никого не собирается слушать. Он это дал понять сегодня на обсуждении проекта:

– Храм будет построен, это я вам публично обещаю, – приводит РИА-Омск-Информ слова Леонида Полежаева. – Бурков не построит, кто-то другой построит. И никакие кустики его строительство не остановят.

ИСТОЧНИК KP.RU