2019-10-11T08:04:51+03:00
Происшествия

В Омске начинается суд над бывшим главным судебным приставом региона Витруком

Его обвиняют во взяточничестве
Анна МИКУЛА
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Фото: omsk.sledcom.ruФото: omsk.sledcom.ru
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Завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже экс-начальника регионального УФССП Владимира Витрука. Напомним, его обвиняют в получении взяток.

– По данным следствия, с 2016 по 2018 год Витрук из личной заинтересованности, обусловленной карьеризмом, обеспечил неисполнение должностных обязанностей троим подчиненным сотрудникам, являвшихся спортсменами, ежемесячно необоснованно выплачивая им зарплату, в то время, как они принимали участие в различных спортивных мероприятиях. Это повлекло ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей, – рассказали в региональном СУ СК. – В 2018 году в интересах руководителя ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Витрук давал незаконные указания подчиненным о затягивании сроков исполнительных производств, воспрепятствовал изъятию и наложению ареста на имущество на общую сумму более 12 млн рублей, что привело к недоимке фискальных платежей на общую сумму более 42 млн рублей. В феврале 2018 года Витрук за незаконное снятие ареста с автомобиля должника получил через посредника взятку в сумме 300 тысяч рублей.

Изначально весь процесс в отношении экс-силовика был довольно курьезным. Например, следователь, занимавшаяся его делом, пожаловалась, что Витрук угрожает ей проклятием и порчей и рассказывает, что он из рода потомственных ясновидящих.

Фото: omsk.sledcom.ru

Фото: omsk.sledcom.ru

Вероятно, это не возымело эффекта, и расследование продолжили. Но так как была опасность, что бывший главный пристав попросту сбежит от правосудия, он находился под домашним арестом. Но нарушил его условия – пользовался сотовым и ходил на шопинг далеко от дома. Его в воспитательных целях на неделю поместили в СИЗО. Потом все-таки отпустили.

И вот материалы его уголовного дела, наконец, переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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