Бывшего главного пристава Омской области Витрука отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-06T17:00:55+03:00

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Только что Куйбышевский районный рассмотрел ходатайство о замене меры пресечения в отношении Владимира Витрука. Напомним, бывшего главного судебного пристава Омской области обвиняют в превышении должностных полномочий.

– Участвующий в судебном заседании прокурор указал на наличие законных оснований для изменения меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Основанием для этого послужили нарушения обвиняемым ограничений, установленных судом во время избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Так, фигурант уголовного дела превышал установленный запрет покидать район проживания в радиусе более чем на 1 км. Также установлены факты использования им сотового телефона, что также противоречит наложенному судом ограничению.

Суд постановил заменить Владимиру Витруку меру пресечения на заключение под стражу до 4 октября 2019 года.

Также сообщается, что нарушения ограничений были выявлены в ходе контрольных мероприятий УФСБ России по Омской области.

Витрук покидал квартиру и пользовался сотовым. Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

ИСТОЧНИК KP.RU