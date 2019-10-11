Вокруг горящей в Любино свалки нашли превышение сероводорода

СЕГОДНЯ 05:55 2019-10-11T05:55:31+03:00

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Уже несколько недель горит Любинский мусорный полигон. В регионе давно не шли дожди, которые сейчас были бы кстати. Любинскую свалку пожарные тушили уже не раз, но она продолжает тлеть. Потушить ее обещают сегодня-завтра.

А пока же местные жалуются на запах и гарь. Экстренные службы провели замеры воздуха вокруг. Оказалось, что превышение вредных примесей все же есть.

- В результате замеров в наветренной стороне от свалки на расстоянии 1 км выявлены превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в 3,4 раза. В подветренной стороне от свалки превышений ПДК загрязняющих веществ не зарегистрировано, — сообщают в пресс-службе регионального минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU