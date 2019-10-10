Свалку в Любино обещают потушить в ближайшие два дня

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-10T15:24:29+03:00

По словам местных жителей, они задыхаются смогом от горящей в Любино свалки уже месяц. Фото: vk.com/omsk_gp

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Накануне в соцсетях появилось сообщение из Любино. Жители райцентра жаловались, что уже долгое время вынуждены дышать ядовитым дымом, который сносит на их дома от горящей свалки.

Пожар на полигоне пытаются потушить уже почти неделю. Но сделать это не так просто: огонь ушел в нижние слои мусора, добраться до которых крайне сложно. Единственный действенный метод – закрыть свалку сверху плотным слоем грунта и отрезать тлеющие очаги от доступа кислорода.

– Сейчас открытого горения там уже нет. Идет процесс тления нижних слоев мусора на глубине 1,5–2 метра. Туда заходит инженерная техника, 2 пожарных расчета выходят туда. Ветер идет от поселка. Свалка не дымит в сторону населенного пункта, – рассказал первый замглавы Любинского района Владимир Вахрушев. – Через сутки-двое справимся с пожаром окончательно.

ИСТОЧНИК KP.RU