Сторонники восстановления Ильинского собора в Омске снова хотят обсудить проект

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-09T14:40:39+03:00

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Страсти вокруг возможного восстановления Ильинского Собора напротив Музыкального театра не утихают. Одно из объединений казаков вновь выступило с идеей собраться для общественного обсуждения проекта. Всех неравнодушных сторонники строительства храма хотят собрать 11 октября в 15 часов в библиотеке имени Пушкина.

Напомним, что главный идеолог проекта - экс-губернатор Леонид Полежаев. Однако омичи не так единодушны в своем мнении. Многие горожане считают, что очередной собор в центре не нужен. Против его соседства с памятником Ленину и коммунисты. Прошлое общественное обсуждение храма закончилось скандалом. После перепалки с оппонентами проекта Леонид Полежаев до окончания заседания покинул зал. Опросы же показали, что 64% горожан не разделяют планы бывшего губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU