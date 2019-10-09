Пассажир, из-за которого в Омске экстренно сел самолет, умер еще в воздухе

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-09T07:43:42+03:00

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Стали известны подробности ЧП в омском аэропорту. Напомним, 8 октября вечером в Омске экстренно сел рейс авиакомпании S7 из Красноярска. Самолет летел в Москву, но экипаж принял решение садиться в нашем городе. Плохо себя почувствовал во время перелета один из пассажиров.

Как рассказали "Комсомолке" в региональном минздраве, в момент приземления на взлетной полосе борт уже ждали врачи и реанимобиль. Однако помощь медиков пассажиру уже не понадобилась. Он скончался еще в воздухе. Предварительно, на самочувствие пассажир жаловался еще до полета.

ИСТОЧНИК KP.RU