2019-10-09T05:47:14+03:00
Происшествия

В Омске экстренно сел самолет из Красноярска

Одному из пассажиров на борту стало плохо
Станислав МУХИН
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ЧП в омском аэропорту произошло 8 октября вечером. Размеренную жизнь всех служб нарушил самолет из Красноярска. Рейс из этого города должен был лететь в Москву. Однако до столицы лайнер не долетел. На борту экипаж столкнулся с экстренным случаем: как сообщает «РИА Омск-Информ», одному из пассажиров резко стало плохо. Самолет авиакомпании S7 пришлось экстренно сажать в аэропорту Омска.

После того, как командир связался со службами аэропортами, в Омске стали готовиться к посадке судна. Все прошло в штатном режиме - на взлетной полосе рейс уже ожидал реанимобиль и врачи. Пассажира доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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