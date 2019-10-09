В Омске экстренно сел самолет из Красноярска
ЧП в омском аэропорту произошло 8 октября вечером. Размеренную жизнь всех служб нарушил самолет из Красноярска. Рейс из этого города должен был лететь в Москву. Однако до столицы лайнер не долетел. На борту экипаж столкнулся с экстренным случаем: как сообщает «РИА Омск-Информ», одному из пассажиров резко стало плохо. Самолет авиакомпании S7 пришлось экстренно сажать в аэропорту Омска.
После того, как командир связался со службами аэропортами, в Омске стали готовиться к посадке судна. Все прошло в штатном режиме - на взлетной полосе рейс уже ожидал реанимобиль и врачи. Пассажира доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU