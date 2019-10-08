У омской полиции новый глава: Вместо уволенного за драку Меркушова назначили Быкова
Новое назначение в региональном УМВД. С лета была вакантной должность начальника городской полиции. За дебош в московском метро своей должности лишился Алексей Меркушов. Его по итогам внутренней проверки уволили со службы за проступок, который порочит честь мундира.
И вот на его место назначили нового руководителя. Главой омской полиции стал полковник Евгений Быков - уроженец Новосибирска. Они работали вместе, Быков был заместителем Меркушова. В органах внутренних дел с 1995 года. Омский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция» окончил около 20 лет назад. Работал оперуполномоченным, затем занимал различные должности по линии уголовного розыска и охране общественного порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU