В результате массового ДТП в Омской области легковушка залетела под фуру
По счастью, эта страшная авария обошлась без погибших
Фото: vk.com/55gibdd
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Крупная авария произошла сегодня, 8 октября, в 8 утра на трассе Новосибирск – Челябинск в Калачинском районе.
По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика MAN не выдержал безопасную дистанцию и толкнул ехавшую впереди «Ладу Калину». Легковушку отбросило на «Тойоту». Ту от удара отбросило прямо под фуру «Вольво».
– В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Калина», а также его пассажир, женщина 1962 года рождения, обратились за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU