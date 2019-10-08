2019-10-08T10:33:23+03:00
Происшествия

В результате массового ДТП в Омской области легковушка залетела под фуру

По счастью, эта страшная авария обошлась без погибших
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Крупная авария произошла сегодня, 8 октября, в 8 утра на трассе НовосибирскЧелябинск в Калачинском районе.

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика MAN не выдержал безопасную дистанцию и толкнул ехавшую впереди «Ладу Калину». Легковушку отбросило на «Тойоту». Ту от удара отбросило прямо под фуру «Вольво».

– В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Калина», а также его пассажир, женщина 1962 года рождения, обратились за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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