2019-10-04T12:51:13+03:00
Общество

Эксперты: срок сдачи бульвара Победы, вероятно, будет сорван

Все масштабные работы там должны завершить до 1 ноября
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Пока только успели снять фигуры со стелы. Фото: vk.com/onf_omskПока только успели снять фигуры со стелы. Фото: vk.com/onf_omsk
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже писала о серьезных проблемах, которые возникли в Омске при ремонте фасадов домов, расположенных по гостевому маршруту.

Не слишком оптимистичной, судя по всему, выглядит и ситуация с благоустройством общественных пространств в городе. В частности, у экспертов есть вопросы по двум из них – Театральной площади и бульвару Победы.

До сдачи первого объекта осталось 11 дней. За это время там надо заменить мрамор и гранит, включая ступени и обрамление фонтана. Чтобы справиться с задачей, рабочим придется трудиться круглосуточно. Как такая спешка отразится на качестве и сроке эксплуатации обновленного покрытия, остается только гадать.

Фото: vk.com/onf_omsk

Фото: vk.com/onf_omsk

На бульваре Победы, на реконструкцию которого выделили 200 млн рублей, речь вообще может идти о срыве срока сдачи. Планировалось, что горожане смогут прогуляться по обновленному пространству уже 1 ноября.

Фото: vk.com/onf_omsk

Фото: vk.com/onf_omsk

– До конца года здесь должны полностью обновить стелу и территорию вокруг нее, разобрать и заменить бетонные плиты монумента, отреставрировать фигуры воинов и тружеников тыла, уложить мрамор и гранит, заменить основание на главной аллее и тротуарную плитку, установить новое освещение, – говорится на сайте ОНФ. – По факту большую часть этих работ, скорее всего, будут проводить уже при неблагоприятных погодных условиях – зимой.

Эксперты призвали власти готовить документы на благоустройство таких объектов в начале года, чтобы подрядчики могли приступить к работам как можно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аварии «Тойота» и «ВАЗ» пострадали четверо
Омская труженица тыла отсудила 260 тысяч за отрезанную трамваем ногу
В Омске из-за неразберихи в документах отремонтировали ровно полдвора
В Омске до сих пор остаются без тепла 9 домов
Путин приедет на международный форум в Омске всего на два часа
Омичей возмутил водитель, припарковавший авто на отремонтированном бульваре Мартынова
В Таре засняли на видео целующихся на улице школьниц
Россети Сибирь стала победителем конкурса «МедиаТЭК»
В Омске горе-водитель, бросивший авто около путей, парализовал движение трамваев
Почему болит спина?
Компания «Омск РТС» получила паспорт готовности к осенне-зимнему сезону
В Омске сирота разгромил квартиру, выданную ему властями
В Омске будут судить водителя, насмерть сбившего пешехода
Мэрия: В 99% омских домов дали отопление
Под Омском грузовик врезался в поезд на переезде
Ночью под Омском горела свиноферма
Юрлиц, уклоняющихся от заключения договора «на мусор», накажут
Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой
В Омске пьяные работники автомойки угнали машину клиента
Сбежавшему из колонии омичу придется заплатить 107 тысяч за его поиски
Омичи пожаловались на дорогу, которую не заасфальтировали под машиной
Возле дома на омичку напал грабитель с ножницами
В Омске школьник угодил под машину, перебегая дорогу у Телецентра
От позвоночника зависит здоровье человека в целом
Омич убил сына из-за жалоб на несчастное детство
Омичка, поверив в чудесное исцеление внука, отдала мошенникам 80 тысяч
Пьяного омича, матерившегося на пассажиров, высадили из поезда