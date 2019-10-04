Эксперты: срок сдачи бульвара Победы, вероятно, будет сорван

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-04T12:51:13+03:00

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«Комсомолка» уже писала о серьезных проблемах, которые возникли в Омске при ремонте фасадов домов, расположенных по гостевому маршруту.

Не слишком оптимистичной, судя по всему, выглядит и ситуация с благоустройством общественных пространств в городе. В частности, у экспертов есть вопросы по двум из них – Театральной площади и бульвару Победы.

До сдачи первого объекта осталось 11 дней. За это время там надо заменить мрамор и гранит, включая ступени и обрамление фонтана. Чтобы справиться с задачей, рабочим придется трудиться круглосуточно. Как такая спешка отразится на качестве и сроке эксплуатации обновленного покрытия, остается только гадать.

Фото: vk.com/onf_omsk

На бульваре Победы, на реконструкцию которого выделили 200 млн рублей, речь вообще может идти о срыве срока сдачи. Планировалось, что горожане смогут прогуляться по обновленному пространству уже 1 ноября.

Фото: vk.com/onf_omsk

– До конца года здесь должны полностью обновить стелу и территорию вокруг нее, разобрать и заменить бетонные плиты монумента, отреставрировать фигуры воинов и тружеников тыла, уложить мрамор и гранит, заменить основание на главной аллее и тротуарную плитку, установить новое освещение, – говорится на сайте ОНФ. – По факту большую часть этих работ, скорее всего, будут проводить уже при неблагоприятных погодных условиях – зимой.

Эксперты призвали власти готовить документы на благоустройство таких объектов в начале года, чтобы подрядчики могли приступить к работам как можно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU