СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-04T12:59:45+03:00

В Омске до сих пор остаются без тепла 9 домов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В мэрии отчитались о почти полном запуске отопительного сезона в Омске. Сейчас к теплу уже подключены 99,8% зданий в городе. Однако 9 домов пока все еще мерзнут.

– Без тепла по ряду причин находятся менее десятка зданий. Так, не подключены три дома в Советском округе, там сейчас завершается капитальный ремонт внутренних сетей. Без тепла стоит и один из домов на ул. С. Катыка в Ленинском округе, причем отопления там нет по вине самих жильцов, задолжавших большие суммы за отопление. В настоящий момент представители местного ТСЖ ведут переговоры с ресурсоснабжающей организацией по поводу погашения задолженности и включения тепла, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Нет отопления и в доме №3/1 по ул. Успешной в Центральном округе. Этот новый дом пока заселен лишь на 20% и собственники пустующих квартир еще не заключили договор на поставку газа в домовую котельную.

Кроме того, только сейчас подключают отопление и в одной больнице в Советском округе. Задержка произошла из-за небольшой аварии.

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Напомним, недавно «Комсомолка» писала о критической ситуации, в которой оказались жители сразу нескольких крупных сел Омского района. Из-за долга в 4,5 млн рублей поставщик газа отказывается давать тепло в квартиры замерзающих людей. При этом из-за холода там временно отменили занятия в школах и садиках. (Далее)

ИСТОЧНИК KP.RU