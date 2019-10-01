2019-10-01T10:28:59+03:00
Общество

В Омске налетчики на офис быстрых займов попали на видео

Они забрали деньги и избили менеджера [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске налетчики на офис быстрых займов попали на видеоВ Омске налетчики на офис быстрых займов попали на видеоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Налетчики пришли в офис быстрых займов на улице Нефтезаводская накануне. Мужчины подбежали к ничего не подозревающему менеджеру и стали требовать денег. Один из них стал душить мужчину и заставлял его доставать деньги из ящиков.

После того, как они забрали все деньги, они поспешно скрылись. Напоследок один из них пнул монитор, стоящий на столе. Монитор отлетел прямо в лицо менеджеру, ему ра. Преступников пока найти не удалось, их личности тоже не установили.

К счастью, офис быстрых займов был оборудован камерами видеонаблюдения, поэтому у полицейских теперь есть лица нападавших. Всех, кто знает налетчиков, просят сообщить любую информацию о них полицейским по телефону: 79-36-02. В полиции гарантируют конфиденциальность предоставленной информации.

В Омске налетчики на офис быстрых займов попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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