2019-10-01T06:55:19+03:00
Общество

В Омске ищут налетчиков на офисы быстрых займов

Они неудачно пытались вскрыть сейф
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут налетчиков на офисы быстрых займовВ Омске ищут налетчиков на офисы быстрых займовФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Нападение на офис быстрых займов на улице Нефтезаводская омичи совершили накануне днем. Они ворвались в здание и стали угрожать убийством менеджеру. После они попытались вскрыть сейф, однако им это сделать не удалось. Сработавшая сигнализация спугнула преступников и они скрылись.

- Сотрудники полиции располагают фотоизображением одного из фигурантов. Если вам известен гражданин на фото или вы обладаете информацией о его местонахождении, сообщите в полицию по телефону 79-36-02, - сообщили в полиции.

Всем, кто сообщит любую информацию о налетчиках, гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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