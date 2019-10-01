СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-01T06:55:19+03:00

В Омске ищут налетчиков на офисы быстрых займов Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Нападение на офис быстрых займов на улице Нефтезаводская омичи совершили накануне днем. Они ворвались в здание и стали угрожать убийством менеджеру. После они попытались вскрыть сейф, однако им это сделать не удалось. Сработавшая сигнализация спугнула преступников и они скрылись.

- Сотрудники полиции располагают фотоизображением одного из фигурантов. Если вам известен гражданин на фото или вы обладаете информацией о его местонахождении, сообщите в полицию по телефону 79-36-02, - сообщили в полиции.

Всем, кто сообщит любую информацию о налетчиках, гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU