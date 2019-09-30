2019-09-30T12:53:58+03:00
Общество

Глава минэнерго замерзающим омичам: «Никто не останется без тепла»

Горожан просят жаловаться в мэрию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Глава минэнерго замерзающим омичам: «Никто не останется без тепла»Глава минэнерго замерзающим омичам: «Никто не останется без тепла»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Многие омичи в социальных сетях жалуются на то, что отопление во некоторые многоквартирные дома так и не дали. Так, пожаловались жители городка Нефтяников и некоторые жители Омского района – они опасаются, что тепла у них в квартирах из-за бюрократических проволочек не будет в ближайшие месяцы. Однако министр Министр энергетики и ЖКК региона Вадим Марыгин на сегодняшней пресс-конференции заверил омичей, что тепло в дома должно вскоре поступить.

- Такого, чтобы люди сидели без тепла, мы не допустим. Если нет отопления, то жители пусть звонят в администрацию города. Решение проблемы отопления находится в полномочиях органов местного самоуправления согласно 131-ФЗ, - заявил Марыгин.

Тем временем, сразу в нескольких селах Омского района сложилась непростая ситуация с отоплением - там жильцы остались без тепла из-за экономически невыгодной котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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