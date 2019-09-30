Омского подростка, сбежавшего из больницы, нашли спустя неделю

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-30T09:38:20+03:00

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Даниил Маланухин сбежал из больницы на улице Перелета еще 23 сентября. Там он проходил лечение, однако в какой вечер ушел оттуда самовольно. 17-летнего подростка стали искать родители и обратились в полицию. Подростка искали почти неделю, оказалось, что все это время он жил у бабушки. По всей видимости, подросток поругался с родителями и не захотел возвращаться домой.

- Никаких противоправных действий в его отношении совершено не было. Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу о недопустимости подобных уходов. В настоящее время 17-летний омич передан законным представителям, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU