В Омске ищут парня, сбежавшего из больницы

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-24T10:39:21+03:00

Он не выходит на связь с родственниками

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В Омске полиция ищет 17-летнего Маланухина Даниила, который 23 сентября ушел из больницы по улице Перелета и до настоящего времени не выходил на связь с родственниками.

- Приметы Даниила: на вид 15-20 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, на правой руке татуировка с изображением совы, на кистях рук – звезды и цифры 10. На момент ухода был одет в черные джинсы и белую футболку, - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские опрашивают друзей и знакомых Даниила и проверяют места, в которые он мог пойти. Всех, кто видел подростка или что-то знает о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-31-02, 79-33-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU