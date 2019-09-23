«Почта России» прокомментировала инцидент с выброшенными в Омске письмами и квитанциями
Там начали собственную проверку
Фото: «ЧП Омск», vk.com
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Напомним, накануне в соцсетях появились фото писем из налоговой и квитанций, которые так и не дошли до адресатов. Все послания местные жители нашли в кустах на улице Гуртьева в районе Телевизионного завода.
– УФПС Омской области сообщает, что по данному факту проводится служебная проверка, о ее результатах будет сообщено дополнительно, – прокомментировала ситуацию главный специалист по корпоративным коммуникациям регионального отделения «Почты России».
ИСТОЧНИК KP.RU