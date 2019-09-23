Омичей возмутили выброшенные почтальоном письма и квитанции

СЕГОДНЯ 05:05 2019-09-23T05:12:12+03:00

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Омичей, живущих в Ленинском округе, возмутил инцидент, очевидцами которого они стали. Люди заметили кучу бумаг, выкинутых кем-то под кусты. Подойдя ближе, дотошный автор поста, размещенного в соцсетях, убедился: неизвестный выкинул важные документы.

– Вот так почту на Телевизионке разносят. Письма из налоговой и квитанции в кустах на улице Гуртьева, – негодует автор фото.

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Комментаторы шутят, что почтальону было просто лень трудиться – рабочий день закончился или зарплату не повысили.

– Я тоже живу на Гуртьева. Недалеко от почты, кстати. И тоже не раз пару лет назад наблюдала. И по письмам своим же ходила, и соседские несколько раз поднимала. Пожаловалась на почту. Это уже тенденция.

ИСТОЧНИК KP.RU