Отопление в дома омичей дадут 25 сентября

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-20T12:43:58+03:00

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Уже на этих выходных синоптики обещают окончание бабьего лета и значительное похолодание. По сообщению МЧС, сегодня ночью ожидаются заморозки до -5 градусов. После этого в Омске и области немного потеплеет, но уже в начале следующей недели осень возьмет свое, однако омичи уже сейчас жалуются на холод в домах. По сообщению мэрии, отопление в жилых домах появится 25 сентября.

- Дата начала отопительного сезона определяется по прогнозу Гидрометцентра, предварительно это 25 сентября. Но уже сейчас 102 объекта социальной сферы - школы, детские сады, учреждения культуры - подключены к теплоснабжению. В ближайшее время график подачи тепла в жилые микрорайоны будет размещен на сайте администрации Омска. Все 27 котельных муниципального предприятия «Тепловая компания» также полностью готовы к зиме. Летом были отремонтированы 70 котлов и 100 единиц насосного оборудования, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU