Омичей предупредили о заморозках до -5 градусов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-20T10:01:08+03:00

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После шквалистого ветра, который скорость которого достигала 21-26 метров в секунду, в Омскую область придут заморозки. Омичам стали приходить смс-сообщения о резком похолодании. По сообщениям синоптиков, 21 сентября ночью местами по Омской области ожидается до -5 градусов.

- В таких условиях нагрузка на электросети многократно возрастает. Ситуация, когда одновременно включены несколько мощных бытовых приборов, может закончиться замыканием электропроводки и пожаром. Необходимо проверить исправность электрической проводки, розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях, а также отопительных печей, - предупреждают в МЧС.

Также водителей попросили быть внимательными на дорогах. При резком похолодании возможен туман и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU