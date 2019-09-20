Омичей предупредили о заморозках до -5 градусов
После шквалистого ветра, который скорость которого достигала 21-26 метров в секунду, в Омскую область придут заморозки. Омичам стали приходить смс-сообщения о резком похолодании. По сообщениям синоптиков, 21 сентября ночью местами по Омской области ожидается до -5 градусов.
- В таких условиях нагрузка на электросети многократно возрастает. Ситуация, когда одновременно включены несколько мощных бытовых приборов, может закончиться замыканием электропроводки и пожаром. Необходимо проверить исправность электрической проводки, розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях, а также отопительных печей, - предупреждают в МЧС.
Также водителей попросили быть внимательными на дорогах. При резком похолодании возможен туман и гололед.
ИСТОЧНИК KP.RU