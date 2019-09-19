Жителю Омской области, обвиняемому в убийстве пасынка, может грозить пожизненное

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-19T11:55:21+03:00

Пока его отправили за решетку на два месяца

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 сентября, в Большереченском районном суде решали судьбу на ближайшее время 30-летнего местного жителя Владимира Нетесы – мужчине избирали меру пресечения. Его обвиняют в убийстве 7-летнего мальчика.

Напомним, жительница села Новологиново оставила с сожителем своих сыновей, а сама ушла на работу. Когда вернулась, обнаружила, что ее старший сын мертв, а Нетеса сбежал. По версии следствия, ребенка мог задушить как раз отчим. Мужчина неделю скрывался в лесах, но накануне его обнаружили. Выяснилось, что обвиняемый за это время успел пройти пешком 70 километров, его задержали в селе Атирка Тарского района, откуда он родом.

– Прокурором было поддержано ходатайство руководителя следственного органа, поскольку обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, скрылся с места происшествия и может оказать противодействие органам расследования, – рассказали пресс-служба областной прокуратуры. – В соответствии с судебным актом он пробудет под стражей до 18 ноября включительно.

Санкция статьи, по которой обвиняют Владимира Нетесу, предусматривает наказание, в том числе, в виде пожизненного лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ударил его ремнем и начал трясти»: Омича, подозреваемого в убийстве пасынка, поймали в лесу под Тарой

30-летнего Владимира Нетесу, который был в бегах больше недели, поймали в селе Атирка Тарского района. Как выяснилось, все это время он прятался в лесах и шел пешком от Новологиново, где жил с гражданской женой Анастасией Медведевой (имена и фамилия женщины и ее детей изменены) и ее детьми – мальчиками 7-ми и 5-ти лет. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU