2019-09-19T10:56:33+03:00
Общество

Пропавшего в Омске подростка, которого искали 2 дня, нашли в Советском парке

Он гулял с друзьями
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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"Доброспас-Омск""Доброспас-Омск"Фото: vk.com
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13-летний омич Ренат Сафаров ушел из дома по улице 50 лет Профсоюзов два дня назад. Его родители сначала попытались найти его самостоятельно, а потом обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Через два дня, накануне вечером, сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 8 нашли мальчика на территории Советского парка. Там он гулял с друзьями и не собирался возвращаться домой. Сотрудники полиции доставили подростка домой, затем с ним провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Они рассказали подростку, что такие самовольные уходы из дома недопустимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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