Пропавшего в Омске подростка, которого искали 2 дня, нашли в Советском парке
13-летний омич Ренат Сафаров ушел из дома по улице 50 лет Профсоюзов два дня назад. Его родители сначала попытались найти его самостоятельно, а потом обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
Через два дня, накануне вечером, сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 8 нашли мальчика на территории Советского парка. Там он гулял с друзьями и не собирался возвращаться домой. Сотрудники полиции доставили подростка домой, затем с ним провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Они рассказали подростку, что такие самовольные уходы из дома недопустимы.
ИСТОЧНИК KP.RU