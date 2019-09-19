Пропавшего в Омске подростка, которого искали 2 дня, нашли в Советском парке

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-19T10:56:33+03:00

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13-летний омич Ренат Сафаров ушел из дома по улице 50 лет Профсоюзов два дня назад. Его родители сначала попытались найти его самостоятельно, а потом обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Через два дня, накануне вечером, сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 8 нашли мальчика на территории Советского парка. Там он гулял с друзьями и не собирался возвращаться домой. Сотрудники полиции доставили подростка домой, затем с ним провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Они рассказали подростку, что такие самовольные уходы из дома недопустимы.

ИСТОЧНИК KP.RU