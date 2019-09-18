2019-09-18T11:23:43+03:00
Общество

В Омске уже сутки ищут пропавшего 13-летнего подростка

Ребенок ушел из дома и не вернулся
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: "Доброспас-Омск"Фото: "Доброспас-Омск"Фото: vk.com
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В Омске ищут пропавшего Рената Сафарова. Мальчику 13 лет, он ушел вчера из дома по улице 50 лет профсоюзов в городке Нефтяников и до сих пор не вернулся домой. Родители мальчика забеспокоились вечером и сначала стали искать самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. После этого они обратились за помощью полиции и волонтеров поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Рост мальчика 155-160 сантиметров, на момент ухода он был одет в черные спортивные штаны с белыми лампасами, голубую футболку с белыми буквами и красную толстовку с капюшоном. На ногах у юноши были кроссовки.

Всем, что видел ребенка или что-то знает о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 02(102) или на горячую линию поисково-спасательного отряда: 89994701008.

ИСТОЧНИК KP.RU

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