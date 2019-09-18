2019-09-18T16:56:00+03:00
Общество

Мэрия: штукатурка на отремонтированном фасаде в Омске не обрушалась

Подрядчик сам снял некачественный слой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мэрия: штукатурка на отремонтированном фасаде в Омске не обрушаласьМэрия: штукатурка на отремонтированном фасаде в Омске не обрушаласьФото: vk.com
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Сегодня в социальных сетях омичи пожаловались на отлетевшие куски штукатурки с фасада дома по Маркса, 67. Очевидцы рассказали, что с фасада отремонтированного дома сыпалась только что нанесенная штукатурка. Однако, как оказалось, штукатурка не осыпалась сама - строители сняли ее намеренно, потому что решили переделать некачественно выполненный участок.

- На доме по адресу Маркса, 87 не было частичного обрушения штукатурного слоя. Подрядчик, выполняющий работы на объекте принял решение, что этап работ проведен некачественно, и своими силами снял часть штукатурного слоя для дальнейшего исправления. Работы по устранению выявленных технологических нарушений в отделке на объекте продолжаются, - рассказали "Комсомолке" в департаменте городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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