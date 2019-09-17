2019-09-17T09:23:00+03:00
Общество

Омский следком ищет мужчин, напавших на ребенка-инвалида в центре города

Свидетелей просят позвонить на телефон доверия
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский следком ищет мужчин, напавших на ребенка в центре городаОмский следком ищет мужчин, напавших на ребенка в центре городаФото: пресс-служба администрации города Омска
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Инцидент произошел на минувших выходных, а мама пострадавшего ребенка сейчас в социальных сетях просит откликнуться свидетелей. В районе остановки «Голубой огонек» на улице Чокана Валиханова двое пьяных мужчин подошли к школьникам и стали требовать денег. У школьников при себе не оказалось даже мелочи, к тому же один из мальчиков инвалид с детства. Тогда мужчины стали вести себя более агрессивно, один из них повалил ребенка-инвалида ударом в колено, а второй начал обыскивать карманы. После этого за подростков вступились прохожие.

Сейчас следственный комитет организовал проверку по факту нападения на школьников. Сейчас один из мальчиков находится в больнице – ему предстоит серьезная операция. Всех свидетелей конфликта следователи просят позвонить на телефон доверия с коротким номером 123.

ИСТОЧНИК KP.RU

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