2019-09-17T07:04:04+03:00
Общество

Два пьяных омича в центре города напали на ребенка-инвалида

Они пытались отобрать у него деньги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Два пьяных омича в центре напали на ребенка-инвалидаДва пьяных омича в центре напали на ребенка-инвалидаФото: пресс-служба администрации города Омска
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Все произошло на минувших выходных, а мама мальчика теперь ищет обидчиков сына. Женщина пожаловалась в социальных сетях и рассказала, что на улице Чокана Валиханова к ее 16-летнему сыну и его другу подошли неизвестные. Мужчины были сильно пьяны и начали требовать у мальчиков денег на проезд. Но денег при себе у подростков действительно не было – сын женщины инвалид с детства и пользуется бесплатным проездом, поэтому у него с собой не было даже мелочи. Однако на отказ мужчины отреагировали очень агрессивно.

- Начали хватать детей за руки и одежду и пытаться обшарить карманы со словами. Мой сын оттолкнул одного из нападавших, на что получил в ответ удар в коленный сустав и упал на землю. В это время оба нападавших начали трясти второго ребенка. На помощь подоспели мужчины, стоявшие на остановке, - рассказала мама мальчика.

Как оказалось, мальчик получил серьезную травму колена и сейчас находится в больнице, а нападавших так и не нашли. Сейчас мама мальчика просит откликнуться очевидцев и мужчин, которые спасли детей от нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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