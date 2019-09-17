На севере Омской области в Таре за круглым столом обсудили мусорную реформу

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-17T08:56:43+03:00

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По словам участников круглого стола это первый серьезный разговор о государственной реформе ТКО с участием регоператора в Тарском районе.

«Разговор нужный, важный и мы благодарны за то, что регоператор открыт для общения. Дело в том, что реализация реформы столкнулась с проблемами на местах. Пока еще сельские жители не всегда видят необходимость реформы, они не понимают зачем она нужна, так как за долгие годы выработался определённый стереотип», - подчеркнул Владимир Жилин.

Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

Для ее успешной реализации требуется решение многих проблем, но для этого необходимо взаимодействие между всеми участниками реформы. Отсутствие финансирования, несовершенство законодательной базы тормозят реформирование отрасли ТКО, но это не повод опускать руки. Более того, именно главам муниципалитетов, сельских поселений, а также представителям СМИ отводится огромная роль в части просвещения населения.

«Представителям исполнительной власти, средств массовой информации очень важно грамотно освещать и доносить информацию до граждан о принятых решениях на всех этапах реализации реформы. Обустройство санитарных площадок – это часть работы по благоустройству населенных пунктов, которая ложится на плечи представителей органов исполнительной власти и самоустраняться от реализации государственных задач представителям органов власти недопустимо», - подчеркнул Александр Чернов.

В настоящее время в Таре обустроено 63 таких площадки. Возчик ежедневно вывозит мусор от них, но это лишь половина необходимых мест накопления отходов. Руководство района уверено, как только будет достаточно контейнеров люди поймут смысл реформы, но где взять средства?

«Финансирование является основой в решении государственной задачи - реформы в сфере обращения с ТКО, - согласился Александр Чернов. - В нее на сегодняшний день региональный оператор Омской области вложил 2 млрд рублей прямых инвестиций. В частности, на 12 северных районов закупили и передали возчику, компании «МПС», 150 контейнеров. Мы надеялись, что будет выделено достаточное финансирование из областного бюджета или нас поддержат федеральные власти, но этого пока не происходит. У нас нет другого выхода, как только вместе обращаться за помощью к руководству области».

Руководитель компании регоператора также отметил, что в каждом районе реформа имеет свои местные особенности. В частности в Тарском районе есть дома, которые в теплое время года «отрезаны» от внешнего мира. До наступления морозов мусоровозам туда не проехать, при этом люди территориально считаются жителями города Тары и прописаны адресно там, где услуга населению по вывозу отходов оказывается.

Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

Александр Чернов объяснил, что за не оказанную услугу счета выставляться не будут – здесь никаких вариантов быть не может. В то же время необходимо понимать и объяснять населению, что отсутствие контейнера вблизи мест проживания, не означает, что гражданину не была оказана услуга по вывозу ТКО. В рамках действующего законодательства определены несколько способов сбора отходов, в том числе бестарный. В тех населенных пунктах, где не установлены санитарные площадки и контейнеры отходы вывозят сигнальным способом.

Диалог с регоператором длился больше трех часов, все участники разговора сошлись во мнении, что еще не раз встретятся для обсуждения насущных вопросов.

КСТАТИ:

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года, Омская область присоединилась позднее - 1 апреля. Сейчас, по данным Российского экологического оператора (РЭО), из 85 субъектов России в нее вообще не вошли 11. При этом в Госдуме регионы, не перешедшие на новую схему, назвали грубыми нарушителями законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU