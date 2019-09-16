В пресс-службе омской мэрии прокомментировали инцидент со сломанной сценой на бульваре Мартынова

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-16T14:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Бурные обсуждения у пользователей соцсетей вызвал инцидент случившийся недавно на только что отремонтированном бульваре Мартынова. Катавшиеся по сцене литературного форума подростки на скейтах уже успели повредить несколько досок покрытия. Впрочем, многие комментаторы встали на сторону юных спортсменов и предположили, что материалы для основания площадки были выбраны не слишком прочные.

– На бульваре Мартынова продолжаются работы по благоустройству территории, – прокомментировали инцидент в пресс-службе омской мэрии. – Ответственность за сохранность объекта несет подрядчик, который за свой счет будет восстанавливать нарушенное покрытие. Что касается качества примененных материалов и выполненных работ, то здесь слово за ООО «СтройТехЭксперт», который осуществляет функции строительного контроля на данном объекте. Комиссионный выезд на бульвар Мартынова – на предмет выявления дефектов и составления предписаний об их устранении – назначен на завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU