2019-09-16T06:38:34+03:00
Общество

В Омске скейтеры сломали сцену на бульваре Мартынова еще до его открытия

Стоило подросткам покататься там, как поломались доски [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
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Местные жители ждут открытия Бульвара Мартынова уже два года, на его благоустройство в общей сложности потратили 43 млн рублей. Планировалось, что бульвар откроют к 1 сентября. Но после недавних дождей дорожки, газоны и парковка в этом месте ушли под воду. В мэрии объяснили, что работы не закончены, ливневки еще будут делать.

Первыми решили опробовать новую площадку подростки-скейтеры. Покрытие сцены не выдержало испытания спортсменами, и несколько дощечек поломалась. Очевидец снял это на видео и пожаловался на подростков в соцсетях.

Впрочем, большинство комментаторов не разделили праведного гнева автора ролика. Омичи считают, что такой городской уличный объект надо было делать более прочным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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