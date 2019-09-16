Омичи снова жалуются на вонь от выбросов

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-16T09:04:52+03:00

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Минувшей ночью Омск, судя по всему, снова подвергся «газовой атаке». Люди из разных частей города – но чаще всего с Левобережья и из Нефтяников – жалуются на невыносимый запах гари, смешанный с чем-то химическим. Фото дыма, который затянул улицы с вечера 15 сентября, возмущенные местные жители выкладывают в соцсетях.

– Старый Кировск задыхается, ближайшие дома не видно! Городу дышать нечем! – негодует один из комментаторов.

– Даже в Чернолучье воняло, даже в зоне отдыха, – рассказывает другой.

Напомним, во время недавней пресс-конференции региональный министр экологии Илья Лобов поделился с омичами ценным знанием: при северном или северо-западном ветре окна лучше плотно закрывать – все выбросы из промзоны в Нефтяниках сносит на город.

Возможно ли решить эту проблемы каким-то другим способом пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU