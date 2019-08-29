2019-08-29T10:21:20+03:00
Общество

Омичам посоветовали не открывать окна при северном и северо-западном ветре

При такой направлении воздушных потоков все выбросы из промзоны сносит на Нефтяники и Левобережье
Анна МИКУЛА
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Омичи массово жалуются на химические запахи в городе.Омичи массово жалуются на химические запахи в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр экологии Омской области Илья Лобов назвал критической ситуацию с загрязнением атмосферы в регионе. Только за последние два месяца в центр экомониторинга поступили более 2,5 тысяч жалоб на вонь в различных частях города – это примерно по звонку каждый час. Особенно часто заявки приехать с проверкой поступают из Советского и Кировского округов.

– Мы пытаемся договориться с крупными промышленными предприятиями, чтобы они сокращали выбросы при северном и северо-западном ветре, когда все сносит на городок Нефтяников и Левобережье, – рассказал Лобов. – Также можно и местным жителям посоветовать при таком направлении ветра на ночь плотно закрывать окна.

Тем не менее ситуация начинает меняться к лучшему. Предприятия, отравляющие омские воздух, начали привлекать к ответственности.

– Заведено одно уголовное дело по уникальной статье за загрязнение окружающего атмосферного воздуха. Это одно дело на всю Россию. В ближайшее время, могу точно сказать, будут новые уголовные дела, – отметил министр. – Пока я не могу назвать предприятия, потому что идут проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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