В областном минздраве прокомментировали инцидент с омской пенсионеркой, сломавшей ногу

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-13T13:57:57+03:00

В ведомстве заявили, что пенсионерка, которая едва не лишилась возможности ходить, к врачам претензий не имеет

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Напомним, в соцсетях появилась жалоба жителя региона на действия врачей Калачинской центральной районной больницы. По словам мужчины, его 88-летняя бабушка, ветеран войны, упала и сломала ногу в двух местах. На один передом наложили гипс, а второй не заметили. В результате кость срослась неправильно, пенсионерка едва не лишилась возможности ходить. Ей пришлось делать операцию уже в городе, в Омской областной больнице. Хирургическое вмешательство прошло удачно. Но сейчас нужна реабилитация, которой семья бабушки снова не может добиться от калачинских медиков.

– По поручению министерства здравоохранения Омской области в БУЗОО «Калачинская ЦРБ» проведены мероприятия по внутреннему контролю качества и безопасности оказания медицинской помощи пациентке, в результате которых выявлены недостатки, виновное лицо привлечено к ответственности, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального минздрава. – Сейчас медицинская помощь оказана пациентке в полном объеме.ЦРБ предоставила санитарный транспорт в сопровождении медицинского работника в Омск и обратно. Также в ходе беседы с пациенткой. было установлено, что претензий к персоналу и лично к врачу-хирургу она не имеет.

Тем временем, еще одну проверку по факту случившегося начал уже региональный Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU