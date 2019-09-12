2019-09-12T13:21:28+03:00
Общество

Водителям омских трамваев, жаловавшимся на холод, разрешили включать отопление

В ситуацию пришлось вмешаться дептрансу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Водителям омских трамваев, жаловавшимся на холод, разрешили включать отоплениеВодителям омских трамваев, жаловавшимся на холод, разрешили включать отоплениеФото: vk.com
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Недавно водители омских трамваев массово пожаловались на отсутствие отопления в кабине. У водителей после жалоб от пассажиров на жару в салоне забрали специальные предохранители включающие отопление. Водители были вынуждены работать при +12 градусах и вытирать во время движения запотевающие стекла в кабине. Однако сейчас водители сообщили, что проблема была решена.

- Вопрос сегодня решился через департамент транспорта, наш отдел труда и профсоюзную организацию. Завтра на выпуске в каждый трамвай выдадут предохранитель на отопление кабины. В салон выдадут позже, после распоряжения о начале отопительного сезона. Еще раз спасибо всем неравнодушным! – написал одни из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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