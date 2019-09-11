2019-09-11T08:08:25+03:00
Общество

В Омске водителей трамваев из-за экономии заставили ездить в холодных кабинах

Им не разрешают включать обогрев
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водителей трамваев из-за экономии заставили ездить в холодных кабинахВ Омске водителей трамваев из-за экономии заставили ездить в холодных кабинахФото: vk.com
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В Омске массово жалуются водители трамваев – им запретили включать отопление в кабине и обдув стекол в целях экономии. Из кабины водителей сняли специальный предохранитель на отопление, без которого обогрев салона и водительской кабины попросту невозможен. Из-за того, что температура на улице сейчас около +12 градусов с дождем, работать в таких условиях водителям трамваем невозможно. Также в кабине запотевают окна, которые руководство предложило протирать тряпками прямо во время движения.

- Якобы пассажиры пожаловались в департамент транспорта, что очень жарко в салоне трамвая. Весной с наступлением тепла обычно предохранители снимали только для салона, а осенью возвращали. Но сейчас сняли и там, и там после жалоб. Такого никогда не было. Водитель сидит в одной позе и двигаться не может, а температура в кабине такая же как и на улице. Если днем еще терпимо, то утром и вечером очень холодно, - рассказали водители трамваев в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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