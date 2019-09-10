2019-09-10T12:41:51+03:00
Общество

Рядом со скульптурой Городового в Омске появится собака-охранник

Она будет выполнена из бронзы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: 2gis.comФото: 2gis.com
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Новая скульптура появится в Омске уже в ноябре этого года. Владелец скульптуры Городового омский предприниматель Сергей Жериков решил посадить рядом со статуей стража порядка пса-охранника. Это будет собака породы спаниель, ее отольют из бронзы.

- Скульптуру изготавливают по фотографии. Это будет собака-девочка породы спаниель. Во-первых, это моя любимая порода собак. Во-вторых, это первый мой пес (черный спаниель), который у меня был. Его звали Узли. Так решено назвать и собачку, которая появится рядом с Городовым. Можно сказать, это память», - цитирует бизнесмена «Омск Здесь».

Скорее всего, предприниматель решил посадить собаку для своеобразной охраны памятника. Напомним, недавно статуя Городового пострадала от рук вандалов – омич оторвал от статуи рукоять сабли, а потом выбросил ее. Омича тогда оштрафовали, а ручку приварили на место. Ремонт Городового обошелся почти в 100 тысяч рублей, которые владелец памятника теперь намеревается отсудить у хулигана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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