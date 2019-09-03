2019-09-03T12:36:57+03:00
Общество

Срок сдачи омской «Саламандры» перенесли на 1 октября

Во время реконструкции обнаружилось, что на объекте придется провести дополнительные работы
Анна МИКУЛА
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Фото: mszhk.omskportal.ruФото: mszhk.omskportal.ru
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Напомним, омскую «Саламандру», где планируют разместить «Эрмитаж-Сибирь» планировали сдать еще несколько лет тому назад. Но из-за неправильного расходования средств историческое здание осталось без ремонта, а выделенные на него средства пропали. Отвечавших на тот момент за финансирование реконструкции омских чиновников Станислава Гребенщикова и Богдана Масана сейчас судят за превышение должностных полномочий.

Тем временем в этом году восстанавливать историческое здание все-таки продолжили. Объект обещали сдать в 30 августа. Но во время реконструкции выяснилось, что там придется провести работы, не предусмотренные проектом 2015 года.

– В ходе многочисленных совещаний совместно с представителями региональных минстроя, минкультуры, а также музея Эрмитаж были предложены технические решения организации пространства реконструируемого здания для расположения планируемых к выставке картин, – рассказал директор КУОО «Омскоблстройзаказчик» Александр Рашко. – Для воплощения данных решений в ходе реализации объекта КУОО «Омскоблстройзаказчик» была проведена корректировка проектной и рабочей документации.

Дополнительные работы не увеличат только время, но не стоимость реконструкции. Сообщается, что из-за этого срок сдачи «Саламандры» пришлось перенести на 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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